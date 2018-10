La biodiversità delle Marche a Fico con gli orti scolastici Sabato 20 ottobre premiati 400 alunni vincitori del concorso Assam-Regione. Casini: "Investiamo sui giovani"

Sabato 20 ottobre la biodiversità agraria delle Marche sarà protagonista a Fico Eataly World di Bologna con l’esperienza degli orti scolastici. Oltre 400 alunni marchigiani esporranno progetti ed elaborati scolastici.

Sono studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, vincitori della seconda fase del concorso “Orti scolastici e Biodiversità agraria” per l’anno scolastico 2017-2018. I ragazzi parteciperanno a laboratori guidati alla scoperta del mondo delle filiere dell’agroalimentare italiano grazie alla collaborazione con gli operatori di Fico.

Durante la premiazione il Gruppo tecnico orti scolastici e biodiversità agraria (composto da funzionari Assam e della Regione Marche) presenterà i nuovi progetti di formazione per le insegnanti e di finanziamento delle nuove esperienze di orticoltura scolastica.

“Sono vent’anni che sosteniamo la promozione dell’orticoltura e la conoscenza della biodiversità agraria in ambito scolastico – afferma la vicepresidente Anna Casini, assessore all’Agricoltura che sarà presente alla manifestazione – Una scelta culturale, di conoscenza delle proprie origini e tradizioni rurali, ma anche un investimento sulla salute dei ragazzi, perché la prevenzione inizia a tavola, da ciò che mangiamo e da stili di vita corretti.

Da Bologna i ragazzi torneranno a casa con un’esperienza per loro sicuramente ricca e piacevole che potranno poi testimoniare nelle rispettive famiglie come ambasciatori della genuinità marchigiana”. Durante la giornata sarà anche possibile incontrare e parlare con gli agricoltori “custodi” che metteranno a disposizione di tutti la loro esperienza e conoscenza nella salvaguardia del patrimonio genetico agricolo.

“Un’occasione unica per apprendere, osservare e degustare la biodiversità agraria delle Marche e, non da ultimo, acquistare prodotti per portare a casa un po’ di Marche”, conclude Casini.