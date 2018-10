Marche, nuovo consigliere delegato alla sanità, Ceriscioli: “continuità e forza al lavoro svolto” Il Presidente ringrazia Fabrizio Volpini per l'impegno profuso

119 Letture Politica

Federico Talè nominato consigliere delegato alla sanità. Sostituisce Fabrizio Volpini che aveva rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico il 4 ottobre scorso.

Lo ha deciso il Presidente della Giunta regionale Luca Ceriscioli, per “dare continuità e forza al lavoro svolto con competenza dal consigliere Volpini e soprattutto per proseguire nell’azione di governo sui temi sanitari strategici, dalle liste di attesa, agli investimenti programmati, all’innovazione, alla prosecuzione della riorganizzazione del sistema sanitario regionale al servizio del territorio”.

Una figura essenziale, voluta dal Presidente, necessaria per ottimizzare e rendere sempre più efficace l’azione in ambito sanitario, garantendo una presenza capillare sul territorio. Una scelta che permette anche al Presidente di proseguire ad affrontare con efficacia l’azione di governo sul sisma, entrato ora nella delicata fase della ricostruzione, in un momento politico che richiede necessariamente un confronto costante e puntuale, anche alla luce dell’imminente discussione sulla legge di bilancio.

Il Consigliere Talè, già componente della IV Commissione consiliare “Sanità e Politiche sociali” non ricopre altri incarichi specifici all’interno dell’attività consiliare “e quindi – prosegue Ceriscioli – sono certo che potrà dedicarsi con grande determinazione al nuovo incarico, convinto che possa portare ulteriore valore aggiunto, oltre a quello dimostrato dal consigliere Volpini, che desidero ringraziare per l’impegno profuso. A Talè i migliori auguri di buon lavoro”.