InfoPoint, il futuro dell’informazione attraverso totem e applicazioni Ideale per operatori turistici, valido ausilio per il personale di front office, può coprire ogni settore e diventare un canale di marketing

Cos’è un InfoPoint?

Un InfoPoint è un sistema digitale per rendere disponibili ed accessibili 24 ore su 24 una serie di informazioni, sia attraverso la consultazione da totem multimediale, sia da applicazione per dispositivi Android e iOS scaricabili dagli store Google Play e iTunes.

La possibilità di utilizzare la stessa applicazione su una vasta gamma di dispositivi è una peculiarità degli InfoPoint di nuova generazione: un unico prodotto pensato per essere utilizzato su dispositivi differenti per offrire la miglior esperienza di utilizzo.

Perchè un InfoPoint?

L’esigenza di informare i clienti è sempre più sentita dagli operatori turistici, sia per offrire un servizio aggiuntivo, sia per proporre plus quali escursioni, attività, servizi a pagamento.

Per offrire questi servizi è necessario personale sempre presente e disponibile, competente, aggiornato e poliglotta.

Il nostro sistema si pone come un valido ausilio al personale di front office in quanto è attivo h24 7/7, è realizzabile in tutte le lingue ed è facilmente aggiornabile.

La struttura e la quantità di informazioni con cui è possibile informare i clienti è adattabile ad ogni esigenza particolare e può coprire qualsiasi settore, dai servizi offerti, al regolamento, dai costi dei servizi, alle attività programmate, agli eventi, alle news, ma anche proporre questionari sulla soddisfazione, permettere l’invio di segnalazioni di guasti o richieste di intervento.

Inoltre può diventare anche un canale commerciale ed un sistema di vendita di servizi o prodotti.

A chi è utile un InfoPoint

Un InfoPoint è utile a qualsiasi realtà che vuole comunicare in maniera diretta e moderna con i suoi clienti o utenti, senza limiti di orario, di lingua o di luogo.

Si rivolge alle aziende che vogliono migliorare oltre ai servizi offerti, anche la propria immagine offrendo servizi tecnologicamente avanzati e facilmente utilizzabili.

Nati per il settore settore turistico, gli InfoPoint hanno esteso la loro applicazione ad un ampio ventaglio di settori quali:

Villaggi turistici e hotel

Borghi e destinazioni turistiche

Fiere, musei, esposizioni

Ospedali, uffici amministrativi

E tanti altri, il limite è solo la fantasia, InfoPoint è adattabile ad ogni esigenza

Per informazioni

marketing@netservice.biz

Cell. 3487274851