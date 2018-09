Il presidente Ceriscioli saluta gli alunni delle Marche per il nuovo anno scolastico "Un grandissimo in bocca al lupo per questo importante momento di crescita personale e della comunità"

“Siamo arrivati a un nuovo inizio, alla partenza di una nuova avventura scolastica per tanti bambini e ragazzi marchigiani. Molti entreranno in plessi scolastici nuovi, altri in quelli che già conoscono e frequentato.

L’augurio è che tutti lo facciano con lo slancio e l’entusiasmo che sanno mostrare nei passaggi più importanti della loro vita e della loro giovinezza”. Lo ha affermato il presidente della Regione, Luca Ceriscioli, che ha partecipato, il 17 settembre, all’inaugurazione della nuova scuola d’infanzia “G. Secchiaroli” di Trecastelli (AN), realizzata grazie ai fondi regionali assegnati per la fusione dei tre Comuni di Ripe, Castel Colonna e Monterado.

Un plesso scolastico moderno, nella concezione degli spazi didattici, nell’efficientemente energetico, nella sicurezza sismica con la massima certificazione del IV livello conseguita. A margine della cerimonia, il presidente ha rivolto, idealmente a tutti gli alunni marchigiani, un saluto di “Buon anno scolastico”.

La scuola, ha detto Ceriscioli, “è un momento importantissimo di crescita personale e dell’intera comunità marchigiana. Rivolgo un grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi, perché possano trovare amici nuovi, se vanno in una nuova classe e gli amici di sempre, se frequentano la stessa scuola.

Sono sicuro che troveranno quel bellissimo ambiente fatto di insegnanti, di personale tecnico e ausiliario, di ragazzi e genitori che, insieme, contribuiscono a far crescere la suola marchigiana”.