Borse di studio università delle Marche, arrivano i soldi Via ai pagamenti per il 2017

139 Letture Cronaca

In liquidazione da agosto 2,2 milioni di euro a saldo delle borse di studio 2017 per tutti gli studenti marchigiani che ne avevano fatto richiesta.

Il Ministero dell’Istruzione ha distribuito il Fondo integrativo statale (Fis) 2017 per il diritto allo studio alle Regioni e alle Marche.

Ad Urbino sono state pagate 1.995 borse di studio, a Camerino 626, a Macerata 1.258 e ad Ancona 1.194. Il Fis è una delle tre gambe su cui si regge il finanziamento dei sussidi agli studenti insieme ai fondi regionali (9,7 milioni di euro) e ai proventi della tassa sul diritto allo studio.

“Grazie alla riforma dell’Ersu – commenta l’assessore regionale allo studio Loretta Bravi – , che ha garantito una risposta di tipo omogeneo a tutti gli studenti universitari marchigiani che chiedono un sostegno, per la prima volta abbiamo potuto pagare tutte le borse di studio per intero e senza disguidi. Con questo nuovo ordinamento infatti è stata migliorata l’erogazione di tutto ciò che concerne il servizio per il diritto allo studio e soprattutto abbiamo stilato una graduatoria unica per le borse di studio e siamo molto soddisfatti perché tutti coloro che ne hanno fatto richiesta l’hanno avuta”.

Attualmente è in corso la campagna per le borse di studio 2018/2019 e la scadenza del bando è per il 6 settembre.