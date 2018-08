Nelle marche torna la giornata del ciclamino 100 piazze italiane per sostenere la lotta alla Sclerodermia

206 Letture Associazioni

Il GILS, Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, rinnova il suo appuntamento annuale e, da venerdì 28 a domenica 30 settembre, scende in più di 100 piazze italiane per la XXIV Giornata del Ciclamino.

Tre giorni dedicati alla solidarietà in cui volontari, ospedali e medici coloreranno l’Italia con il ciclamino, fiore simbolo dell’Associazione, offerto al pubblico per sostenere la ricerca scientifica sulla Sclerosi Sistemica conosciuta anche come Sclerodermia e far fiorire l’informazione sull’importanza di una diagnosi precoce.

“Dal 2008 ad oggi abbiamo potuto investire oltre 1.500.00€ in progetti scientifici e, quest’anno, l’obiettivo della raccolta fondi è quello di aiutare a finanziare altri due progetti di ricerca” dichiara Carla Garbagnati Crosti, presidente del GILS.

“Due progetti molto importanti: il primo, a tema libero sulla patologia, è di 30.000€ ed è riservato a un giovane ricercatore sotto i 40 anni; il secondo, da 20.000€, coinvolgerà almeno tre centri di riferimento per favorire la condivisione e il lavoro in rete che è alla base di progetti fondamentali come le Scleroderma Unit e ScleroNet”.

Da oltre 20 anni il GILS è impegnato a sostenere i malati e le loro famiglie con attività d’informazione e formazione focalizzate sull’importanza della diagnosi precoce di questa malattia: autoimmune, cronica, multiorgano, invalidante e con rischio di mortalità. Finalmente riconosciuta come malattia rara dallo stato italiano, la sclerodermia colpisce in prevalenza le donne di cui il 90% tra i 40 e i 50 anni.

Come ogni anno, durante la Giornata del Ciclamino gli ospedali che partecipano al progetto“Ospedali Aperti” effettueranno controlli gratuiti in tutta Italia, secondo la loro programmazione.

Nelle Marche tutti i cittadini che hanno avuto episodi in cui le dita sono diventate bianche e fredde o viola e blu, sono invitati a fare controlli gratuiti venerdì 28 settembre dalle 9 alle 12 presso i seguenti ospedali:

A.O.U. Ospedale Riuniti Umberto I SOD Clinica Medica Via Conca 71, Torrette di Ancona, Prof. Armando Gabrielli

Ospedale E. Profili Dipartimento di Medicina, UOC Medicina Interna Via Stelluti Scala, 26, Fabriano (AN), Dott. Maicol Onesta, Dott.ssa Marisa Gasparini, Dott.ssa Stefania Gasparini

“Passione ed entusiasmo sono le parole chiave per affrontare, anno dopo anno, le sfide che ci si pongono davanti! Ma grazie all’unione e al gioco di squadra faremo ancora la differenza!” afferma entusiasta la Presidente del GILS.

E per rendere ancora più significativa questa affermazione, i testimonial del GILS scenderanno in campo insieme a tutti i volontari. Mara Maionchi, Lorenzo Cittadini, Vito Di Tano e Franco One offriranno il loro tempo per lottare, sostenere la ricerca e informare sulla Sclerosi Sistemica.

Tutte le piazze e gli ospedali del progetto, si possono scoprire su www.sclerodermia.net o chiamando 800.080.266

Da GILS Onlus