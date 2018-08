Convocato per il 27 agosto il Consiglio regionale della Regione Marche All'ordine del giorno una discussione sulla normativa regionale in tema di vaccinazioni

Consiglio regionale convocato dal Presidente, Antonio Mastrovincenzo, per lunedì 27 agosto, subito dopo la riunione dei capigruppo.

All’ordine del giorno la discussione di due proposte di legge che vanno ad intervenire sulla normativa regionale in tema di vaccinazioni, prevedendo l’osservanza dell’obbligo stabilito a livello statale quale requisito di accesso ai servizi per l’infanzia.

Una (a firma Ceriscioli, Mastrovincenzo, Minardi, Urbinati, Busilacchi) prevede alcune modifiche alla legge di settore approvata nel 2017, mentre l’altra (sottoscritta dai consiglieri Volpini, Mastrovincenzo, Urbinati, Giancarli, Traversini, Giacinti, Rapa, Minardi, Micussi, Busilacchi e Marconi) interviene direttamente sulla disciplina regionale dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza.

Le due proposte verranno esaminate dalla Commissione sanità nel corso di una seduta convocata per giovedì 23 agosto.

All’ordine del giorno del consiglio fissato per il 27 figurano anche le mozioni sul mantenimento del punto nascita a Fabriano (Rapa, Urbinati, Busilacchi, Marconi); sull’istituzione di un servizio regionale per la prevenzione, la valutazione e la sorveglianza delle reazioni avverse ai vaccini (Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia) e sul mantenimento delle previsioni di spesa e di erogazione dei fondi per la riqualificazione delle periferie (Rapa).