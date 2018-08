Regione Marche, nuovo impianto di climatizzazione per l’ospedale di Recanati Investimento di 565 mila euro. Ceriscioli: "dare le risposte attese dai cittadini"

Ha richiesto un investimento di 565 mila euro l’intervento di climatizzazione del reparto Cure intermedie dell’Ospedale di comunità di Recanati. Il nuovo impianto è stato inaugurato il 10 agosto dal presidente della Regione, Luca Ceriscioli.

“Continuiamo a investire nelle strutture ospedaliere territoriali, per dare le risposte attese dai cittadini – ha detto il presidente – Investimenti che riguardano servizi e tecnologie, ma anche, come nel caso di Recanati, l’umanizzazione della cura. Aver realizzato una nuova climatizzazione in una struttura che ospita in gran parte anziani, con le estati torride che viviamo, è un’attenzione alla persona che va sottolineata.

È stato concretizzato un desiderio espresso un anno fa. Consente di compiere un ulteriore passo in avanti in questo ospedale di comunità che ha mantenuto il punto di primo intervento, continando a offrire servizi importanti, ora in un ambiente completamente climatizzato”.

L’investimento ha permesso di realizzare un sistema di distribuzione idronico (con l’acqua come termovettore invece del gas refrigerante) che assicura un’accurata regolazione della temperatura nei singoli ambenti. È a servizio di un reparto che ha una superficie di circa 1.500mq, accreditato di 40 posti letto (20 attualmente utilizzati per le cure intermedie e 10 gestiti dalla medicina generale) e che dispone di sette ambulatori.