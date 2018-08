Crollo di Genova, il presidente di Anci Marche Mangialardi: “Un’enorme tragedia” "Siamo vicini al Sindaco di Genova Bucci e a tutte le famiglie colpite da questa tragedia"

97 Letture Politica

“Siamo vicini al collega Marco Bucci, Sindaco di Genova e presidente di Anci Liguria così come lo siamo a tutti le famiglie colpite da questa immane tragedia.”

Lo ha detto Maurizio Mangialardi, Presidente di Anci Marche e coordinatore dei Presidenti delle Anci regionali. “Un particolare ringraziamento va alle forze dell’ordine che, con la solita tempestività e professionalità, stanno lavorando alacremente per dare soccorso ai feriti.

Purtroppo il conto delle vittime è pesante. Terminata la fase di emergenza poi sarà il tempo per capire i motivi ed appurare le responsabilità. Oggi le polemiche non servono“ – ha aggiunto Mangialardi. “Ho già sentito alcuni colleghi presidenti delle altre Anci regionali e siamo in contatto con il presidente Decaro.

L’Anci come al solito è solidale con tutti i sindaci e con tutti i cittadini di Genova e siamo pronti a fare quanto necessario offrendo la massima collaborazione“ – ha concluso.