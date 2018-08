Un progetto di formazione digitale rivolto alle aziende delle Marche Iniziativa di Confcooperative Marche e Legacoop Marche per supportare la crescita e la competitività delle imprese

Incentivare la digitalizzazione nelle cooperative. Questo l’obiettivo del progetto promosso, su scala regionale, da ConfcooperativeMarche e Legacoop Marche attraverso Cipa Formazione e Marche Servizi.

L’iniziativa è finanziata da Foncoop, il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua delle cooperative, con il bando “Avviso 40-Strategie formative per l’occupazione”, e nasce appunto per incrementare la formazione specifica in queste imprese nel settore della digitalizzazione.

Un’azione voluta per supportare la crescita e la competitività delle aziende aderenti alle associazioni, fattori determinanti per incrementare la qualità e la stabilità dell’occupazione.

Al momento sono 17 le cooperative coinvolte di tutte le Marche in cui, tramite un questionario, si sta verificando quali sono i fabbisogni delle competenze digitali per la crescita aziendale con contenuti che interessano l’alfabetizzazione digitale, l’e-management, il web e il social marketing, l’e-commerce.

Seguirà poi la definizione del piano di formazione per le imprese che partecipano al progetto che durerà fino a novembre 2019.