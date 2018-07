Prezzi degli immobili in crescita nella Regione Marche Pesaro si classifica come la città dai prezzi più elevati della regione

Il prezzo di vendita degli immobili all’interno della Regione Marche è cresciuto globalmente dell’1% nell’arco degli ultimi 6 mesi.

Da una ricerca condotta da Immobiliare.it, infatti, si evince come gli immobili vengano venduti ad un prezzo di circa €2055 al metro quadrato, in crescita del’1% nel periodo tra dicembre 2017 e giugno 2018. Ancora superiore la percentuale di crescita tra i mesi di marzo e giugno, dell’1,5%, mentre si registra un calo dell’1,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nonostante la crescita complessiva a livello regionale, considerando le singole province, è evidente come tutte, ad eccezione di Pesaro e Urbino, abbiano subito una flessione dei prezzi immobiliari rispetto ai mesi di giugno 2017, dicembre 2017 e marzo 2018. La provincia di Pesaro e Urbino, infatti, è caratterizzata anche dai prezzi di vendita più elevati, che possono sfiorare anche i €2400/mq.

Nelle altre province gli immobili vengono venduti a prezzi decisamente inferiori, da un minimo di circa €1100/mq a Macerata (con un calo su base annua del 6,9%, il più elevato della regione) a un massimo di quasi €1700/mq ad Ancona (in calo del 6,3% rispetto a giugno 2017).

Leggermente diversa è la situazione sul fronte degli affitti, con oscillazioni più eterogenee e meno significative su tutta la regione. La media regionale, in questo caso, si attesta sui €7,17/mq, con un oscillazione tra un valore minimo di €6,32 ad Ascoli Piceno e un massimo di €7,90 a Pesaro.

In questo caso l’andamento regionale vede i prezzi in diminuzione su breve, medio e lungo periodo, anche se le uniche città con prezzi in calo su base annua sono Ancona (-0,7%) e Pesaro (-2,4%). Si distoglie da un andamento regionale privo di picchi particolarmente elevati il calo record che coinvolge Ascoli Piceno, che negli ultimi 6 mesi ha visto i prezzi delle locazioni scendere dell’8%.