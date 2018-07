Incontro tra Presidente del Consiglio della Regione Marche e Presidente di Confindustria Mastrovincenzo: "L'obiettivo è una collaborazione ancora più forte con l'associazione degli industriali"

Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo ha incontrato questa mattina a Palazzo delle Marche il nuovo presidente di Confindustria MarcheClaudio Schiavoni.

L’imprenditore anconetano, al vertice dell’associazione degli industriali dallo scorso giugno, accompagnato dal Direttore generale Paola Bichisecchi, ha illustrato il programma dell’Associazione per il nuovo mandato, soffermandosi sui principali progetti.

“Questo primo incontro – ha sostenuto Mastrovincenzo – segna l’avvio di una collaborazione ancora più forte con l’associazione degli industriali. L’obiettivo è quello di rafforzare il dialogo, con incontri periodici, per consentire all’Assemblea e alle Commissioni consiliari di avere un rapporto diretto con il tessuto industriale”.

Il presidente Schiavoni ha espresso il suo apprezzamento per la recente approvazione della legge su Impresa 4.0, di cui primi firmatari sono stati il presidente Mastrovincenzo e l’assessora regionale all’industria Manuela Bora. “Una legge innovativa che punta anche sulla digitalizzazione, un tema prioritario nel programma di Confindustria” – ha sottolineato Schiavoni.

Nel corso della riunione sono stati individuati alcuni temi strategici su cui costruire una concreta collaborazione. Tra questi il percorso dell’autonomia rinforzata per l’ampliamento delle materie di competenza della Regione, quando l’iter legislativo approderà nella commissione competente, e il rapporto con il mondo della scuola, in particolare per i progetti formativi e di alternanza scuola-lavoro.

“Sul tema della ricostruzione post-terremoto– conclude Mastrovincenzo – abbiamo condiviso la necessità di arrivare quanto prima alla sottoscrizione del Patto per lo sviluppo, un patto concertato con tutte le forze sociali e che sia caratterizzato da obiettivi chiari e definiti“.