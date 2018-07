La Regione Marche assegna 870mila euro per interventi di promozione sportiva Numerosi i campi di investimento con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini

Le Marche continuano ad investire nello sport per le sue grandi potenzialità legate soprattutto al concetto di benessere: 870 mila euro sono le risorse che la Giunta, riunita questa mattina, ha stabilito di assegnare per l’attuazione del programma annuale degli interventi di promozione sportiva per il 2018.

I contributi destinati alla promozione delle attività sportive delle persone diversamente abili ammontano a 170 mila euro, 200 mila euro per manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale nazionale e internazionale, 100 mila euro il sostegno per la ripresa dell’attività sportiva nelle aree colpite dal sisma, 100 mila euro sono destinati agli eventi di importanza strategica che favoriscono la promozione turistica e rafforzano la capacità attrattiva della Regione.

Sono inoltre 50 mila euro i contributi per la diffusione dello sport di cittadinanza, 40 mila euro per l’organizzazione della Conferenza regionale sullo sport e tempo libero, altrettanti quale contributo finanziario a favore della scuola regionale dello sport del Coni e per l’operatività dell’Osservatorio dello sport delle Marche; 30 mila euro sono incentivi al merito sportivo, sempre 30 mila per l’attività di avviamento alla pratica sportiva e campionati studenteschi e per le iniziative di disseminazione e interventi di rilievo; 20 mila euro per la valorizzazione delle attività dei licei scientifici ad indirizzo sportivo delle Marche, 10 mila euro per la promozione sportiva nei penitenziari e per i corsi di conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio delle professioni. Comuni e società sportive possono aderire al programma articolato in dodici misure, le domande scadono il 24 settembre prossimo.

“Una sfera ampia di azioni integrate del programma annuale che andiamo a finanziare con un unico obiettivo: – commenta il presidente Luca Ceriscioli – promuovere lo sport, sempre portatore di valori positivi, in ogni sua forma, su tutto il territorio regionale e rivolto ai cittadini di ogni età. Perché investire nello sport e nell’attività motoria e ricreativa conviene in termini di qualità della vita, permette di risparmiare in spese sanitarie, consente alla comunità regionale di vivere in modo sano e più incline all’ottimismo. Inoltre gli eventi legati allo sport, anche di rilievo internazionale, hanno un fortissimo potere attrattivo, fanno scoprire la nostra bellissima regione ai turisti e creano quindi ricchezza”.

Il 2018, inoltre, vede proseguire i due progetti avviati nel corso dello stesso anno ‘Marche in movimento con lo sport in classe’ e ‘Sport senza età’, in coerenza con il piano regionale di prevenzione 2014-2019. Complessivamente sono stati investititi 2 milioni 218 mila euro per gli anni 2018-2019, di cui 1.810.000 per il primo progetto rivolto agli alunni della scuola primaria e 408.000 euro per il programma dedicato agli adulti over 65.

Con il coinvolgimento dell’Ufficio scolastico regionale, Coni Marche, Centro sportivo italiano, Cip, Regione e Asur Marche, il progetto ‘Marche in movimento’ ha visto la partecipazione di 1915 classi delle scuole di tutta la regione, pari al 56% del numero totale delle classi, coinvolgendo più di 38 mila alunni. 279 i tutor impegnati. Il monitoraggio è stato affidato alla Scuola regionale del Coni.

Per l’attuazione di ‘Sport senza età’ si è svolto un bando a cui hanno risposto per il 2018 sei Enti di promozione sportiva con 45 progetti coinvolgendo 47 Comuni marchigiani di cui 21 dell’area del cratere del terremoto. Il coordinamento scientifico e il monitoraggio dell’iniziativa sono stati affidati alla Scuola di Scienze motorie dell’Università di Urbino. Entrambi i progetti saranno riproposti anche il prossimo anno.