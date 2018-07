Sciopero dei trasporti per sabato 21 e domenica 22 luglio Tra questi anche i treni gestiti da Trenitalia e Italo

106 Letture Cronaca

Si svolgeranno tra sabato 21 e domenica 22 luglio diversi grandi scioperi nel settore dei trasporti. Riguarderanno i treni gestiti da Trenitalia, Trenord e Italo; i dipendenti della compagnia aerea low cost spagnola Vueling e quelli della compagnia italiana Blue Panorama. Il 22 e il 23 luglio, poi, sciopererà il personale della rete di Autostrade per l’Italia. Per sabato 21 era previsto anche uno sciopero dei controllori di ENAV – la società che gestisce il traffico aereo italiano.



Nel dettaglio, per quello che concerne i disagi ferroviari, la sigla sindacale CAT ha proclamato uno sciopero nazionale dei dipendenti dei gruppi Ferrovie dello Stato Italiane, Trenord e NTV (la società che gestisce i treni Italo), per “il rinnovo del contratto di lavoro, per una norma legislativa sull’orario di lavoro, per una maggiore attenzione ai problemi della sicurezza” e per “il ripristino del sistema pensionistico riservato ai ferrovieri e sua estensione agli assunti dall’anno 2000 in poi“.

Lo sciopero dei treni di Trenitalia: durerà dalle 21.00 di sabato 21 luglio alle 21.00 di domenica 22 luglio. Non sono previste variazioni per i treni di lunga percorrenza, mentre sulle linee regionali verranno tutelate le fasce più percorse dai pendolari.

Sabato circoleranno regolarmente i treni regionali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Sarà garantito il servizio Leonardo Express fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino, anche con autobus sostitutivi. Garantite dall’azienda alcune tratte nonostante lo sciopero, che però nei giorni festivi si riducono sensibilmente.