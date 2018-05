Il Freccia Bianca continuerà a transitare nelle Marche Lo assicura l'assessore Sciapichetti: "nessuna cancellazione del Milano-Ancona"

“Ho voluto personalmente assicurarmi con Trenitalia che non ci sarà nessuna soppressione dei treni Freccia Bianca Milano – Ancona e Ancona – Milano. La paventata cancellazione del collegamento in partenza da Ancona alle 5 del mattino e in arrivo ad Ancona alle 23.29 non ci sarà“: a rassicurarlo è l’assessore regionale ai trasporti Angelo Sciapichetti.



“Anche se si tratta di linee a lunga percorrenza – prosegue l’assessore – che fuoriescono dalla competenza diretta della Regione, le stesse sono senz’altro di notevole interesse per il nostro territorio, sia per le relazioni economiche e sociali con il Nord Italia, sia per la vocazione turistica della nostra regione, che guarda con grande interesse alle aree settentrionali italiane ed europee. Per questo ho voluto verificare che nel programma orario estivo questi collegamenti saranno confermati. Da Trenitalia abbiamo avuto ampie rassicurazioni circa l’infondatezza della cancellazione e questo fuga anche i timori per i contraccolpi occupazionali che si sarebbero associati alla riduzione dei servizi ferroviari dedicati alle Marche”.