Industria Marche 2017: la ripresa va al rallentatore Produzione +0,9%, bene attività commerciale, male l'export

Ripresa al rallentatore quella dell’industria manifatturiera marchigiana che cresce ma meno della media nazionale. E’ questo il quadro poco confortante descritto nel Rapporto 2017 sull’Industria Marchigiana del Centro Studi di Confindustria Marche in collaborazione con Ubi Banca, presentato a Jesi.



Nell’ultimo anno la produzione industriale è cresciuta dello 0,9% rispetto al 2016, risultato meno brillante di quello nazionale (+2,2%). In difficoltà tessile abbigliamento (-1,3%), alimentare (-1,1%) e minerali non metalliferi (-0,7%), in crescita gomma e plastica (+0,7%), calzature (+1%), legno e mobile (+1,7%), meccanica (+1,8%). L’attività commerciale cresce del 2,3%.

Le vendite sul mercato interno sono aumentate del 2,2%: variazioni sopra la media per meccanica (+5,4%) e calzature (+4,5%), più contenute per gomma e plastica (+1,9%) e tessile abbigliamento (+0,6%), in calo minerali non metalliferi (-1,6%), alimentare (-0,9%) e legno e mobile (-0,8%). Cresce del 2,5% l’attività commerciale sull’estero delle imprese manifatturiere.