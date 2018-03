Lavoro negli alberghi della Germania, selezioni nelle Marche Possibilità per l'estate 2018

Incontri informativi e di selezione per l’inserimento lavorativo in strutture turistico-alberghiero tedesche per la prossima estate.

E’ lo scopo del progetto “Work in Germany”, nato dalla collaborazione fra Eures Marche e i Centri per l’Impiego marchigiani con Eures Germania, quest’anno alla sua seconda edizione .

L’iniziativa prevede incontri all’ Istituto alberghiero Santa Marta di Pesaro il 26 marzo, l’Istituto alberghiero Buscemi di San Benedetto del Tronto il 27 marzo e l’Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri di Cingoli il 28 marzo.

I Consulenti Eures tedeschi inoltre, incontreranno nel pomeriggio del 26 marzo alle ore 15 presso il Centro per l’Impiego di Jesi e il 27 marzo alle ore 10 all’Istituto Buscemi di San Benedetto del Tronto, aspiranti candidati esterni alle scuole e interessati a lavorare in Germania come receptionist, camerieri, chef, pizzaioli, aiuto cuochi, pasticceri, con conoscenza della lingua tedesca o inglese.