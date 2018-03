Elezioni, alle ore 12.00 affluenza alle urne pari al 19,38% su scala nazionale Nelle varie province marchigiane la percentuale maggiore si è registrata in quella di Pesaro-Urbino (21,3%); Ascoli (18,36%) fanalino di coda

Resa nota la prima percentuale parziale di votanti recatisi alle urne in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo: alle ore 12.00 a livello nazionale aveva votato il 19,38% degli aventi diritto, dato in linea con quelli che emergono nelle diverse province marchigiane.

Tranne che nella provincia di Pesaro e Urbino, dove ha votato il 21,3% degli elettori, le altre cifre sono molto simili tra di loro. In provincia di Ancona la percentuale dei votanti è stata infatti del 19,81%, in quella di Macerata del 19,26%, mentre in quella di Fermo è stata del 19,33%. Leggermente più basso il numero di votanti in provincia di Ascoli Piceno (18,36%).

Tutti i dati fanno riferimento alle preferenze espresse per la Camera dei Deputati.