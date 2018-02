Sport per rimanere sempre in salute, le Marche attivano oltre 40 bandi Attenzione agli adulti nell'ottica di una vita sana

186 Letture Sport

Nella regione tra le più longeve d’Italia si investe in prevenzione attraverso l’attività fisica: è rivolto agli adulti e agli over 65 il progetto ‘Sport senza età’ il cui bando è stato presentato questa mattina nella sede regionale; seconda fase della strategia che ha già attivato ‘Marche in movimento con lo sport di classe’ dedicato agli alunni della scuola primaria, in coerenza con il piano regionale di prevenzione.



Un gioco di squadra con soggetti qualificati per promuovere il valore dello sport per tutti, adulti e anziani, in un’ottica lungimirante per un futuro in cui agli anni di vita si aggiunge qualità nel quotidiano e che darà frutti nel tempo. Come rilevato dal presidente della Regione, è un’esperienza che deve crescere e da consolidare, un investimento per migliorare la vita e la salute dei marchigiani.

Asur, Agenzia regionale sanitaria, Anci, Coni, Università di Urbino, enti di promozione sportiva e Regione uniti nella convinzione che progetti di educazione al moto in ogni fase della vita, insieme ad una corretta alimentazione e stile di vita, rallentano l’invecchiamento e regalano benessere e salute alla comunità.

Saranno oltre 40 i progetti che verranno attivati dall’Asur, per un investimento pari a 408.000 euro negli anni 2018/2019 (dgr 1118/17), il coinvolgimento di almeno 2000 persone su ogni anno per tutto il territorio regionale per la durata di 24 settimane. Saranno coinvolti 80 tutor laureati in scienze motorie, giovani specializzati per lo svolgimento delle attività di insegnamento.

A cura dell’Asur l’aspetto relativo alla sana alimentazione, corretti stili di vita e la formazione periodica degli operatori; del monitoraggio e coordinamento del progetto si occupa la scuola di Scienze motorie dell’Università di Urbino ed i Comuni, tramite l’Anci, sono coinvolti per la messa a disposizione degli impianti sportivi, dei parchi e la divulgazione del progetto.

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 6 marzo 2018.