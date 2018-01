Possibilità per le band marchigiane di partecipare al concerto del 1° Maggio Contest per essere sul palco nell'evento di Roma organizzato come ogni anno dai sindacati

97 Letture Cultura e Spettacoli

Si sono aperte le iscrizioni per partecipare al contest 1M NEXT 2018 per artisti emergenti organizzato da iCompany, società che curerà il Concerto del Primo Maggio, promosso come sempre da Cgil, Cisl e Uil.



I nuovi artisti, superate le selezioni, avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Concertone 2018 e di avviare un percorso di crescita, visibilità e di eventuali collaborazioni con importanti case discografiche.

Le iscrizioni alla preselezione verranno chiuse alla mezzanotte di venerdì 23 febbraio 2018.

Anche le band marchigiane possono iscriversi al contest rivolgendosi a questo sito: www.1mnext.it.