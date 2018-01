Fallimento di Aerdorica, il Tribunale di Ancona decide entro 20 giorni Sindacati preoccupati per il futuro della società di gestione dello scalo di Falconara

Entro tre settimane il Tribunale di Ancona deciderà in merito alla richiesta di fallimento di Aerdorica avanzata dalla Procura.

Durante l’udienza di giovedì 25 gennaio sono stati depositati una relazione supplementare del consulente tecnico del Tribunale, che attesta la buona gestione attuale di Aerdorica e la documentazione relativa al procedimento in corso davanti alla Commissione Europea: documentazione che riguarda l’aumento di capitale della società di gestione dello scalo marchigiano.

Il giudice fallimentare, ascoltate le parti, si è riservato di decidere entro venti giorni: il Tribunale potrebbe dunque accogliere o rigettare l’istanza di fallimento senza attendere l’esito dell’iter comunitario, in corso ma dai tempi al momento incerti e non determinabili.

Preoccupazioni per la situazione di Aerdorica da parte dei sidnacati marchigiani: “siamo davvero preoccupati per le sorti dell’azienda – dichiara Roberto Ascani, segretario generale della Fit Cisl Marche –. I lavoratori hanno sostenmuto diversi sforzi in questi ultimi anni: speriamo non vengano vanificati ed abbia la meglio il senso di responsabilità”.