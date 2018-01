Forza Nuova presenta la lista di Italia agli Italiani Borra: "La popolazione ci sostiene e ci chiede di proseguire nella nostra lotta"

Nella serata di venerdì (Ndr:12 gennaio), all’Hotel Brigantino di Porto Recanati, alla presenza del segretario nazionale Roberto Fiore, è avvenuta la presentazione della lista “Italia agli italiani” che parteciperà alla prossima competizione elettorale.



Nell’occasione è stato presentato anche il programma elettorale della lista; molti i temi toccati e illustrati ai numerosi presenti.

La coalizione di forze politiche e sociali che compone il blocco politico “Italia agli italiani” identifica tra le diverse tematiche alcune vere e proprie urgenze prioritarie per la sopravvivenza stessa del nostro popolo: Resistenza Nazionale contro l’invasione in corso, Diritti Sociali reali invece degli ipocriti “diritti civili”, Sovranità Monetaria contro il potere finanziario internazionale e Rivoluzione Demografica contro la sostituzione.

“E’ solo stando in strada a contatto con la nostra gente che si ha il polso della situazione e si riescono a identificare quelle che sono le loro priorità – afferma il vice coordinatore regionale di Forza Nuova Martina Borra – La popolazione ci sostiene e ci chiede di proseguire nella nostra lotta e presentandoci alle elezioni riusciremo a dare loro una risposta concreta”.

“Siamo sicuri di avere il loro sostegno e il loro voto – continua Borra – e questo preoccupa e infastidisce non poco i poteri forti, che faranno di tutto per cercare di metterci i bastoni fra le ruote”.

“Forza Nuova si presenterà con la lista Italia agli italiani e saranno in molti a darci il loro voto – conclude la dirigente del movimento nazionalista – Oggi, come ieri e come sempre, Forza Nuova sarà al fianco degli italiani per cercare di dare una spallata a chi è preoccupato solamente di tenersi stretta la poltrona”